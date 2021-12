2476 - Weitere Ermittlungserfolge

Mit Pressemeldung Nr. 2411 berichteten wir am 25.11.2021 folgendes:

Neuburg a.d. Donau/ Donauwörth – Am Morgen des heutigen Donnerstags wurde ein VW Kleintransporter in Oberhausen (Lkrs. Neuburg-Schrobenhausen) als gestohlen gemeldet. Bei der umgehend veranlassten Fahrzeugfahndung beteiligten sich auch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Eine Streife der Polizeiinspektion Rain am Lech stellte gegen 09.40 Uhr den gesuchten Kleintransporter auf der B16 fest und wollte diesen zu einer Kontrolle anhalten.

Der 23-jährige Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle durch Flucht. Er fuhr auf der B16 via Genderkingen, Hamlar und Nordheim schließlich bis ins Stadtgebiet von Donauwörth. […]

Bereich Schwabmünchen - Nach einer Verfolgungsfahrt konnte die Polizei am 25.11.2021 in Donauwörth einen 23-jährigen aus dem Raum Günzburg festnehmen. Dieser steht im Verdacht, unmittelbar vor der Kontrolle ein Fahrzeug entwendet zu haben und an einem Einbruch im Bereich Neuburg a.d. Donau beteiligt gewesen zu sein. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann offenbar auch für mehrere Einbrüche in Gaststätten und Sportheimen in den Landkreisen Augsburg und Donauwörth verantwortlich sein soll.

Der 23-jährige und ein 21-jähriger Mittäter stehen insbesondere im Verdacht, zwei Einbrüche im November diesen Jahres in Walkertshofen und Langenneufnach verübt zu haben. Hierzu ermittelt die Polizeiinspektion Schwabmünchen. Ob das Duo für weitere Einbrüche in der Gegend in Betracht kommt, wird aktuell geklärt.

Gewinnbringend für den schnellen Ermittlungserfolg war insbesondere die enge Zusammenarbeit verschiedener Polizeiinspektionen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord und über die Bezirksgrenzen hinaus mit der Polizeiinspektion Neuburg a. d. Donau.

2477 - Messerstich im Schlosspark

Meitingen - Gegen 19.10 Uhr hielten sich gestern (02.12.2021) mehrere Jugendliche im Schlosspark an der Hauptstraße auf. Im weiteren Verlauf gerieten ein 22-jähriger Mann und ein zunächst unbekannter junger Mann in Streit. Dieser artete in Handgreiflichkeiten aus, wobei sein Gegenüber ein Messer zog und zustach. Der 22-Jährige wurde dabei am Arm verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Nach der Attacke flüchteten der Täter und seine Begleiter vom Tatort. Sofortige Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen führten zunächst zu keinem Erfolg. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes verdichteten sich Hinweise bzgl. des Täters. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung des tatverdächtigen Mannes im Gemeindegebiet Meitingen angefahren und geöffnet. Der 19-Jährige konnte angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-jährige wieder entlassen. Er wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

2478 - Einbruch in Baucontainer

Nördlingen - In der Zeit von Mittwoch (01.12.2021) um 18.00 Uhr, bis Donnerstag (02.12.2021) um 08.00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Baucontainer im Kappellenweg in Kleinerdlingen einzubrechen. Der Täter hebelte die Metalltür auf, konnte allerdings nicht in den Container eindringen, da die Bauarbeiter eine Baggerschaufel vor der Türe platziert hatten. Der Täter richtete dabei allerdings einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro an.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat unter 09081/2956-0.