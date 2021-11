ELCHINGEN. Schwer verletzt wurden der Fahrer und der Beifahrer eines Kleintransporters, als sie bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der BAB A8 in Fahrtrichtung München auf einen vorausfahrenden Lkw auffuhren. Der Kleintransporter kam um 11:55 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Ulm-Ost aufgrund schneebedeckter Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit in Schleudern und prallte gegen das Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges, welcher von einem 29-Jährigen geführt wurde. Anschließend kam der Kleintransporter nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Der Beifahrer konnte ohne technische Hilfe befreit werden. Beide wurden schwer verletzt in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Die A 8 musste zum Zwecke der Rettung der Verletzten und zur Bergung des Fahrzeugs teilweise komplett gesperrt werden. Die Fahrbahn wurde gegen 14:20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Die Bergung des Eingeklemmten erfolgte durch die freiwilligen Feuerwehren Oberelchingen, Unterelchingen und Thalfingen, die auch die Absicherung der Unfallstelle übernahmen.

(APS Günzburg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).