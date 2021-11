1817. Ermittlung von Tatverdächtigen nach Einbruch in Gewerbebetrieb – Oberföhring

-siehe Pressebericht vom 02.11.2021, Nr. 1661

-siehe Pressebericht vom 15.11.2021, Nr. 1734

Wie bereits berichtet, verschafften sich zunächst unbekannte Täter im Zeitraum von Montag, 01.11.2021, 02:00 Uhr bis 05:00 Uhr gewaltsam Zugang zu den Verkaufsräumlichkeiten eines Gewerbebetriebs im Bereich der Fürkhofstraße. Die Täter entwendeten damals Bargeld und Waren im Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Am Sonntag, 14.11.2021, gegen 02:30 Uhr, wurden ein 28-Jähriger und ein 48-Jähriger (beide kroatische Staatsangehörige ohne Wohnsitz in Deutschland) beim Versuch in einen Kiosk in der St.-Galler-Straße (Gern) einzubrechen auf frischer Tat festgenommen.

Bereits im Zuge der ersten Ermittlungen konnten den Festgenommenen mehrere Einbrüche in Kioske im Zeitraum von Mitte Oktober 2021 bis 14.11.2021 zugeordnet werden. Bereits zum damaligen Zeitpunkt wurden die Tatverdächtigen einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte den beiden Tatverdächtigen nunmehr auch der Einbruch in den Gewerbebetrieb in Oberföhring zugeordnet werden.

Das Kommissariat 51 setzte die Ermittlungen fort.

1818. Einbruch in Büro – Neuhausen

Im Zeitraum zwischen Freitag, 26.11.2021, 15:00 Uhr, bis Montag, 29.11.2021, 06:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Büroräumen in der Heßstraße.

In der Folge versuchten die Täter zunächst erfolglos einen an der Wand befestigten Wertschrank zu öffnen und brachen im weiteren Verlauf eine versperrte Schreibtischschublade auf, aus welcher sie einen zweistelligen Bargeldbetrag entwendeten.

Im Anschluss entfernten sich die Tatverantwortlichen unerkannt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lothstraße, Dachauer Straße und Heßstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1819. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person verletzt – Berg am Laim

Am Montag, 29.11.2021, gegen 07:40 Uhr, befuhr eine 10-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Josephsburgstraße stadtauswärts.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Audi Pkw die Gustav-Schwab-Straße in Richtung St.-Michael-Straße. An der Kreuzung zur Josephsburgstraße bog er nach rechts ab.

Im selben Moment fuhr die 10-Jährige vom Gehweg auf die Fahrbahn und prallte gegen das rechte vordere Fahrzeugeck. Hierbei wurde sie auf die Motorhaube aufgeladen und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Sie erlitt dadurch Kopfverletzungen und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 10-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, können durch diese Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Deshalb empfiehlt die Münchner Polizei allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1820. Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Pkw; eine Person verletzt – Taufkirchen

Am Montag, 29.11.2021, gegen 09:50 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach als Fahrer eines Linienbusses die Karwendelstraße in südlicher Richtung.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 69-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem BMW Pkw in entgegengesetzter Richtung.

Die Karwendelstraße verläuft in diesem Bereich in Form einer starken Kurve, welche durch das Verkehrszeichen 103 angekündigt wird. Zum Unfallzeitpunkt herrschte starker Schneefall und die Fahrbahn war gänzlich schneebedeckt.

Der 47-Jährige fuhr mit dem Linienbus in die Rechtskurve ein, kam ins Rutschen und verlor im Kurvenverlauf die Kontrolle. Er prallte dort gegen den entgegenkommenden Pkw und schob diesen nach rechts von der Fahrbahn. Schließlich wurde der Pkw zwischen dem Linienbus und einem Baum eingekeilt und stark beschädigt.

Verständigte Kräfte der Feuerwehr konnten den 69-Jährigen aus seinem Fahrzeug befreien. Durch den Verkehrsunfall wurde dieser verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige blieb unverletzt.

Am Linienbus wurde die Fahrzeugfront beschädigt. Am Pkw des 69-Jährigen entstand ein Totalschaden, so dass dieser nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Des Weiteren wurde ein Flurschaden sowie ein Schaden an der umliegenden Bepflanzung verursacht. Insgesamt liegt der entstandene Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Nach den ersten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der 47-Jährige mit einer Geschwindigkeit, welche an die Witterungen nicht angepasst war, in die Kurve einfuhr und daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1821. Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw; eine Person verletzt – Garching

Am Montag, 29.11.2021, gegen 11:50 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Aichach-Friedberg als Fahrer eines Kipplasters die B 471 auf dem mittleren von drei vorhandenen Fahrstreifen in Richtung der Staatsstraße 2350 (Münchner Straße). An der Kreuzung zur Münchner Straße wollte er diese geradeaus überqueren.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 76-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Kia Pkw die Münchner Straße auf dem rechten von drei vorhandenen Fahrstreifen in Richtung der B 471. Er wollte im weiteren Verlauf geradeaus die Kreuzung überqueren. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Lkw und dem Pkw.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass zum Unfallzeitpunkt die vorhandene Ampel aufgrund einer Störung nicht in Betrieb war. Daher war die Vorfahrt durch Verkehrszeichen geregelt.

Für den 31-jährigen Lkw-Fahrer galt somit das Verkehrszeichen „206 – Halt! Vorfahrt gewähren“.

Der 76-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er durch die Feuerwehr aus dem beschädigten Fahrzeug befreit wurde. Der 31-Jährige blieb durch den Verkehrsunfall unverletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, sodass insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich entstand.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Münchner Straße für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1822. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Linienbus; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Montag, 29.11.2021, gegen 21:00 Uhr, wartete ein 74-Jähriger mit Wohnsitz in Berlin als Fußgänger an der Bushaltestelle „Zaubzerstraße“ auf den Linienbus.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 45-Jähriger mit einem Linienbus an die Haltestelle „Zaubzerstraße“, um dort den planmäßigen Fahrgastwechsel durchzuführen.

Während der Linienbus an der Haltestelle auf einsteigende Fahrgäste wartete, ging der 74-Jährige zunächst zur dritten Bustür heran, trat jedoch wieder zurück in Richtung des Wartehäuschens. Nachdem aus Sicht des 45-Jährigen keine weiteren Fahrgäste im Begriff waren in den Bus einzusteigen, schloss die Türen und setzte die Fahrt fort.

In diesem Moment lief der 74-Jährige aus dem Wartehäuschen heraus und folgte dem anfahrenden Bus bis zum Ende des Haltestellenbereiches. Schließlich rutschte er vom Bordstein ab und geriet mit seinem Fuß unter eine der hinteren Achsen des fahrenden Busses. Daraufhin bremste der 45-Jährige den Bus erneut zum Stillstand ab.

Durch den Verkehrsunfall wurde der 74-Jährige im Bereich des Oberschenkels verletzt und im weiteren Verlauf in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.