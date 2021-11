KRÖNING/KIRCHBERG, LKR. LANDSHUT. Heute Vormittag (29.11.2021) bemerkte ein Bankangestellter, dass versucht wurde, einen Tresor in der Bank gewaltsam zu öffnen.

Bereits am vergangenen Freitag, 26.11.2021, haben sich vermutlich zwei unbekannte Täter, gegen 21.00 Uhr über rückwärtiges Fenster gewaltsam Zugang zu einer Bankfiliale verschafft und versuchten, einen Tresor zu öffnen. Nachdem dies misslang öffneten sie den im Vorraum stehenden Geldausgabeautomaten und konnten so mehrere zehntausend Euro erbeuten. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Die Kripo Landshut hat vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Freitag, 26.11.2021, ca. 19.00 Uhr bis etwa 21.45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Hofmark/Hauptstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 29.11.2021, 15.55 Uhr