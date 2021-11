2434 - Verkehrsunfall bei Oberzell

Friedberg / Oberzell - Am frühen Montagmorgen (29.11.2021), gegen 00.05 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger mit einem Pkw der Marke Peugeot die Bundestraße B300 von Dasing kommend in Richtung Friedberg. Kurz nach Oberzell verlor er auf der kurvigen Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kollidierte mit einer am Fahrbahnrand montierten Leitplanke. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Sein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

2435 - Schussabgabe mit scharfer, illegaler Waffe

Bobingen - Am Samstag (27.11.2021), gegen 17.25 Uhr, gingen mehrere Anrufe über Notruf ein, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Hochstraße offenbar ein Schuss aus einer Waffe abgegeben wurde. Nach Überprüfung der Mitteilung durch eine Funkstreife der Polizeiinspektion Bobingen konnte festgestellt werden, dass aus einer Wohnung heraus in den Flur des Mehrfamilienhauses mit einer scharfen Waffe geschossen wurde. Der namentlich bekannte Täter war bis zum Eintreffen der Polizeistreife aus seiner Wohnung geflüchtet. Die Waffe, für die er keine Berechtigung zum legalen Besitz vorweisen konnte, hatte der Täter in der Wohnung belassen. Aufgrund der Schussabgabe wurden die Wohnungstüre und der Putz am Mauerwerk im Flur beschädigt. Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Dementsprechend wurde niemand verletzt. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten dazu, dass der Täter noch am Abend festgenommen werden konnte. Zu seiner Motivlage bezüglich der Schussabgabe machte der Täter keine Angaben. Er wurde aufgrund der Gesamtumstände zur weiteren Abklärung in das Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Die Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Bobingen geführt, wobei ein Hauptaugenmerk sein wird, die Herkunft der illegal im Besitz des Täters befindlichen Waffe zu klären. Der illegale Besitz einer Schusswaffe ist ein Verstoß nach dem Waffengesetz.

2436 - Verkehrsunfall bei St. Franziskus

Dasing / OT St. Franziskus - Am Sonntag (28.11.2021), gegen 11.30 Uhr, befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Pkw Opel die Ortsdurchfahrt. Auf der schneeglatten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Dieses kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkt abgestellten Pkw der Marke Fiat. Die 26-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen ca. 14.000 Euro.