WEIDEN I. D. OPF. Polizeipräsident Norbert Zink verabschiedete am 25. November 2021 den langjährigen Leiter der Zentralen Einsatzdienste Weiden i. d. Opf., Ersten Polizeihauptkommissar Hans-Jürgen Schön. Kriminalhauptkommissar Tobias Dörfler leitet die Dienststelle nun interimsweise für ein halbes Jahr.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den Räumlichkeiten der Zentralen Einsatzdienste Weiden i. d. OPf. wurde der langjährige Dienststellenleiter, Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Hans-Jürgen Schön, am 25. November 2021 offiziell verabschiedet. Dieser war seit der Einführung der Zentralen Einsatzdienste, damals noch „Operative Ergänzungsdienste“, Weiden i. d. OPf. im Juni 2009 für die Geschicke der Dienststelle verantwortlich.

EPHK Schön war somit maßgeblich für den Aufbau und die Strukturierung der neu geschaffenen Dienststelle mit vielfältigen Aufgaben zuständig. Dabei lag nicht nur die personelle und dienstliche Organisation in der Verantwortung des scheidenden Dienststellenleiters, sondern auch der Umzug in ein neues Amtsgebäude im Gewerbegebiet Neustädter Straße in Weiden i.d.OPf. im Jahr 2010. Polizeipräsident Zink lobte in seiner Rede, dass durch das von EPHK Schön „gezeigte Engagement eine neue Einheit entstanden ist, die die regionalen Polizeiinspektionen durch zivile Einsatzgruppen, Diensthundeführer, Einsatztrainer und Einsatzzüge hervorragend unterstützen und so einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung leisten“.

Diese anspruchsvolle Aufgabe übernimmt zum 1. Dezember 2021 Kriminalhauptkommissar Tobias Dörfler. Dem 32-jährigen Polizeibeamten aus dem Polizeipräsidium Oberfranken werden die Führungsgeschäfte der Dienststelle für die Dauer von sechs Monaten im Rahmen einer Führungsbewährung für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene (vormals höherer Dienst) anvertraut.

Die Zentralen Einsatzdienste (ZED) sind eine Unterstützungs- und Serviceeinheit für die Polizeidienststellen in der nördlichen Oberpfalz. Neben dem ZED Weiden i. d. OPf., ist auch jeweils in Regensburg und Amberg eine solche Unterstützungseinheit angesiedelt. Die ZED bestehen aus den Teileinheiten Einsatzzug, Zivile Einsatzgruppe, Diensthundegruppe und Trainer für polizeiliches Einsatzverhalten. Zudem können der Einsatzzug als geschlossene Einheit oder Teileinheiten der ZED in der ganzen Oberpfalz eingesetzt werden.