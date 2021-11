BABENSHAM, LKR. ROSENHEIM. Eine Sparkassenfiliale in der Ortsmitte von Babensham ist am gestrigen Sonntagabend, 28.11.2021, Ziel von unbekannten Einbrechern geworden. Die Täter wurden offenbar bei ihrem Vorhaben gestört und mussten ohne Beute flüchten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Kripo Rosenheim ermittelt.

Zwischen 20:00 und 21:00 Uhr verschafften sich gestern Abend bislang unbekannte Täter durch ein Fenster Zutritt zu der Sparkassenfiliale in der Raiffeisenstraße von Babensham. Im Inneren öffneten sie gewaltsam mehrere Türen und richteten dabei erheblichen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Erste Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass es die Einbrecher auf den Tresorraum abgesehen hatten, an dessen Tür sie schließlich jedoch scheiterten.

Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim, welche die Ermittlungen übernommen hat, vermutet, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden und schließlich ohne Beute und unerkannt flüchteten. Die Kripo bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Sonntagabend, 28.11.2021, in der Zeit von 20 bis 21 Uhr in der Raiffeisenstraße von Babensham verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen und kann hierzu Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Rosenheim unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.