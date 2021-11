HERSBRUCK. (1606) Seit Donnerstag (25.11.2021) wird der 63-jährige Ernst G. aus dem Seniorenstift im Hartensteiner Ortsteil Rupprechtstegen (Lkrs. Nürnberger Land) vermisst. Die Polizeiinspektion Hersbruck bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Ernst G. hatte sich am Donnerstag im nahegelegenen Neuhaus a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) aufgehalten. Dort brach er gegen 14:15 Uhr von der Karlsbader Straße aus zu einem Einkauf auf und kehrte seitdem nicht wieder dorthin bzw. in den Seniorenstift in Rupprechtstegen zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der vermisste 63-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Erste Absuchen und Überprüfungen bekannter Anlaufstellen durch die Polizeiinspektion Hersbruck verliefen ergebnislos. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und Bergwacht weitete die Polizei die Suchmaßnahmen bis in die Nachtstunden des Donnerstag aus, konnte Ernst G. bislang allerdings nicht antreffen. Bei der Suche nach dem Vermissten kamen auch mehrere Personensuchhunde des Rettungsdienstes sowie Drohnen der Freiwilligen Feuerwehren Hersbruck und Lauf a. d. Pegnitz zum Einsatz. Heute (26.11.2021) wird die Suche nach dem 63-jährigen fortgesetzt und soll je nach Wetterlage von einem Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt werden.

Personenbeschreibung:

Ca. 170 cm groß, normale bis kräftige Figur, kurze braun-graue Haare, Oberlippenbart (Schnauzer), bekleidet mit einer auffälligen orange-gelben Jacke.

Die Polizeiinspektion Hersbruck bittet bei der Suche nach dem 63-Jährigen um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die Ernst G. seit Donnerstagnachmittag (25.11.2021) gesehen haben oder Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Mitteilungen zum Vermissten nehmen die Polizeiinspektion in Hersbruck unter der Rufnummer 09151 8690-0 sowie jede andere Polizeidienststelle bzw. der Polizeinotruf unter der Rufnummer 110 entgegen.



Erstellt durch: Michael Konrad