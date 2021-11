GRATTERSDORF, LKR. DEGGENDORF. Im Zeitraum zwischen 02.11.2021 und 15.11.2021 kam es in Liebmannsberg zu einer Brandstiftung an einer Holzhütte. Die Kriminalpolizei Deggendorf führt die Ermittlungen.

Am 21.11.2021 zeigten die Besitzer der Holzhütte die am Waldrand nördlich der Ortschaft Liebmannsberg steht eine Brandstiftung an ihrer Hütte an. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei Deggendorf ergaben, dass ein bisher unbekannter Täter in die Holzhütte eingedrungen ist. In der Hütte versuchte er, vermutlich mit einem Brandbeschleuniger, ein Feuer zu legen. Aus noch nicht bekannten Gründen kam es zu keinem größeren Brand der Holzhütte. An der Hütte entstand ein Schaden von über 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Deggendorf sucht Zeugen des Vorfalls. Wer im Zeitraum zwischen 02.11.2021 und 15.11.2021 in der Nähe einer Holzhütte im Bereich Liebmannsberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Deggendorf, Tel. 0991/3896-0, in Verbindung zu setzten. Die weiteren Ermittlungen werden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf geführt.

Von privater Seite wurde ein Belohnung von 500 Euro für Hinweise die zur Feststellung des Täters führen in Aussicht gestellt. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört. Zudem weist das Polizeipräsidium Niederbayern darauf hin, dass die Belohnung nicht von einer staatlichen Behörde ausgelobt wurde und somit kein Rechtsanspruch gegenüber dem Polizeipräsidium Niederbayern oder einer anderen staatlichen Behörde besteht.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Johann Lankes, Tel. 09421/868-1012

Veröffentlicht am 26.11.2021, 14:30 Uhr