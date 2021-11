Am Montag, 08.11.2021, gegen 20:00 Uhr, stellte ein Zeuge in der Lauterbachstraße fest, dass es im Bereich einer Baustelle brannte. Daraufhin verständigte er die Feuerwehr. Der brennende Bagger der Marke Hyundai konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Trotzdem entstand ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 übernahm die Ermittlungen, welche ergaben, dass es sich um vorsätzliche Brandlegung gehandelt hatte. Im Rahmen der Ermittlungen konnte am Dienstag, 23.11.2021, gegen 00:30 Uhr, ein wohnsitzloser 54-jähriger Italiener als Tatverdächtiger festgenommen werden. Er wurde dem zuständigen Richter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.