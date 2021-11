COBURG. Ursprünglich wollten Ermittler der Coburger Kriminalpolizeiinspektion in der Wohnung eines 23-Jährigen eine Routinemaßnahme durchführen. Stattdessen verließen sie das Anwesen mit einer verhafteten Person und verschiedenen Rauschmitteln.

Am Dienstagvormittag klingelten die Beamten an der Tür des jungen Coburgers. Geöffnet hat ihnen jedoch ein 43-jähriger, nach dem mit mehreren Haftbefehlen gesucht wurde. Unterstützt vom „Kommissar Zufall“ nahmen sie den Mann umgehend fest, um ihn in eine Justizvollzugsanstalt zu bringen.

Beim Blick durch die geöffnete Tür erspähten die Ermittler zudem eine größere Menge Betäubungsmittel auf dem Wohnzimmertisch. Nachdem die ermittlungsführende Staatsanwaltschaft Coburg eine richterliche Durchsuchungsanordnung erwirkt hatte, stellten die Beamten Amphetamin im zweistelligen Grammbereich, sowie einige Gramm Marihuana und Kräutermischungen neben weiteren Beweismitteln sicher.

Die beiden Männer müssen sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten, den 43-jährigen Gast wird die Entscheidung der Justiz aller Voraussicht nach in seiner Haft ereilen.