MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein unbekannter Dieb vergeblich ein geparktes Fahrzeug zu stehlen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Im Schutz der Dunkelheit machte sich ein Unbekannter zwischen 21 und 6 Uhr an einem in der Breslauer Straße geparkten Kia zu schaffen. Vermutlich über den Kofferraum gelangte er in das Fahrzeuginnere und versuchte vergeblich den Kleinwagen kurzzuschließen. Auch seine anschließende Suche nach Wertgegenständen blieb nahezu erfolglos. Mit Beute im einstelligen Eurobereich zog er von dannen.

Zeugen, die den Vorfall, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Breslauer Straße beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.