GERMERING, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK Bislang unbekannte Täter brachen heute Morgen (20.11.2021) in ein Juweliergeschäft am Rathausplatz in Germering ein und entwendeten Schmuckstücke von enormem Wert. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Täter über die rückwertige Seite des Juweliergeschäfts in den Laden. Dort zerstörten sie in kürzester Zeit brachial mehrere Vitrinen und entwendeten die ausgestellten Schmuckstücke. Unerkannt gelang es Ihnen das Gebäude noch vor dem Eintreffen der Polizeieinsatzstreifen zu verlassen und in unbekannte Richtung zu flüchten.

Ein in der Nähe wohnender Zeuge nahm kurz nach 01.00 Uhr laute Glassplittergeräusche wahr und alarmierte sofort über Notruf die Polizei. Weiteren Angaben zu Folge hörte der Mitteiler wenige Minuten später ein Fahrzeug wegfahren. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die mit dem oben geschilderten Einbruch in das Juweliergeschäft stehen könnten, unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.