BAD TÖLZ. Einen größeren Polizeieinsatz gab es heute Nachmittag, 19.11.2021, im Bereich der Königsdorfer Straße in Bad Tölz. Ein 28-jähriger Mann soll im familiären Nahbereich mehrere Personen mit einem Messer bedroht haben. Der Tatverdächtige konnte in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Es wurden keine Personen verletzt.

Am Freitag, den 19.11.2021, kam es gegen 15.15 Uhr in der Königsdorfer Straße in Bad Tölz zu einem größeren Polizeieinsatz.

Ein 28-jähriger Mann soll in einer Wohnung seine Ehefrau nach einem vorangegangenen Streit mit einem Messer bedroht haben. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch drei weitere Personen aus dem familiären Nahbereich in der Wohnung. Der Mann flüchtete vor den bereits eingetroffenen Einsatzkräften der Polizei und konnte in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Im Zuge der vorläufigen Festnahme kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch, bei welchem keine Personen verletzt wurden.

Laut ersten polizeilichen Informationen erlitt die 27-jährige Frau lediglich einen Schock und wurde noch vor Ort notärztlich betreut.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort von der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II übernommen.