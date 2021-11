NIEDERBAYERN. Die Corona-Ampel steht in Bayern weiter auf Rot. In den niederbayerischen Städten und Landkreise werden täglich hohe Infektionszahlen gemeldet. Die Polizei in Niederbayern kontrolliert seit einer Woche verstärkt die Einhaltung der 3G-plus/2G-Regeln und der Maskenpflicht.

Die Polizei Niederbayern überprüft weiterhin mit einer hohen Intensität die Einhaltung der geltenden Bestimmungen. Die Kontrollen in den vergangenen Tagen erfolgten in enger Zusammenarbeit mit den Kreisverwaltungsbehörden. Unterstützung bekamen die örtlichen Polizeiinspektionen von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Die Polizei führte von Montag bis Freitagmorgen niederbayernweite Kontrollen durch. Im Vordergrund standen die Einhaltung der 3G-plus / 2G-Regeln und der Maskenpflicht in der Gastronomie, in Bereichen der körpernahen Dienstleistungen und in Freizeiteinrichtungen. Im Schnitt kamen täglich circa 170 Polizeibeamte zum Einsatz.

„Die Kontrollen stoßen auf hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung. Sowohl bei den Gewerbetreibern, als auch bei den Gästen werden die Überprüfungen der 3G-plus / 2G-Regeln positiv wahrgenommen“, berichtet ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern.

Die Polizei Niederbayern und die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden setzen auch am Wochenende ihre intensiven Kontrollen fort und überprüfen verstärkt Örtlichkeiten, die hohe Infektionszahlen aufweisen, sowie regionale Schwerpunkte. Dazu zählen beispielsweise hoch frequentierte Örtlichkeiten des Nachtlebens, Veranstaltungen und Freizeiteinrichtungen.

Die Polizei weist nochmals eindringlich darauf hin, dass Verstöße konsequent verfolgt und geahndet werden.

Veröffentlicht: 19.11.2021, 15:30 Uhr