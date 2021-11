Aktuell dauern die Löscharbeiten an; die Bewohner sind außer Gefahr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird die Bevölkerung gebeten, momentan Fenster und Türen geschlossen zu halten. Polizei und Feuerwehren sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich Oberhausen/Obermünchsdorf weiträumig zu umfahren. Die Feuerwehr hat entsprechende Umleitungen eingerichtet. Da sich in einer an das Gebäude angebauten Werkstatt einige Gasflaschen befinden, werden Anwohner im Umkreis von etwa 100 Metern evakuiert. Betroffene sollen sich bei der Sammelstelle am Feuerwehrhaus Oberhausen einfinden.

Update: Zwei Anwohner wurden ärztlich untersucht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Die betroffene Werkstatt ist komplett ausgebrannt, das Wohnhaus ist ebenfalls beschädigt. Der Sachschaden dürfte sich auf einen sechsstelligen Betrag belaufen. Die Löscharbeiten dauern noch an.

Veröffentlicht: 19.11.2021, 19.11.2021