NÜRNBERG. (1574) Wie mit den Meldungen 1525 und 1541 berichtet, hatte ein zunächst Unbekannter in der ersten Monatshälfte des Novembers eine Vielzahl geparkter Fahrzeuge im östlichen Nürnberger Stadtgebiet beschädigt. Der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost gelang es nun, einen Tatverdächtigen zu identifizieren und die Sachbeschädigungsserie aufzuklären.



Am ersten Novemberwochenende (06. / 07.11.2021) hatte ein Unbekannter in den Nachtstunden mehr als 27 Pkw in der Eschenauer Straße und mindestens sechs Pkw im Bereich des Bierwegs zerkratzt. Dabei war ein Sachschaden in Höhe von mehr als 80.000 Euro entstanden.

Am Donnerstagmorgen (11.11.2021) wurden weitere 5 Fahrzeuge zerkratzt, am Wochenende (13./14.11.2021) kamen 13 Fälle hinzu. Insgesamt war zu diesem Zeitpunkt von einem Gesamtschaden von ca. 90.000 Euro auszugehen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost übernahm die weitere Sachbearbeitung und gründete aufgrund des immensen Sachschadens und der serienmäßigen Tatbegehung eine Ermittlungskommission (EKO). Parallel wurden durch die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost in enger Zusammenarbeit mit weiteren Dienststellen intensive verdeckte und offene polizeiliche Maßnahmen veranlasst. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth werteten die Beamten Tatortspuren und Videoaufzeichnungen aus, erstellten ein Täterprofil und leiteten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden diverse Personen überprüft. Zur Abklärung möglicher Spuren und potentieller Laufwege setzten die Ermittler auch einen Personensuchhund ein.

Durch diese umfangreichen Maßnahmen gelang es, einen Tatverdacht gegen einen 52-Jährigen, der auf Grund des intensivierten Überwachungsdrucks und anschließenden Abgleichs mit vorhandenen Spuren in den Fokus gerückt war, zu erhärten.

Bei dessen weiterer Überprüfung konnte ebenfalls die Tatkleidung sowie das Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden.

Nach darauffolgenden intensiven Vernehmungen räumte der Tatverdächtige in Anbetracht der erdrückenden Beweislage im Wesentlichen sämtliche Taten ein. Darüber hinaus zeigte er sich auch noch für weitere 19 Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen geständig, die er bereits Anfang des Jahres 2020 verursacht hatte. Als Motiv gab er unter anderem persönliche Probleme an.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungskommission der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost ist der 52 - Jährige dringend tatverdächtig, ca. 70 Fahrzeuge beschädigt und dadurch einen Gesamtschaden von ca. 150.000 Euro verursacht zu haben. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost dauern weiter an.



Erstellt durch: Mahir Erginoglu