REGENSBURG. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in ein Bürogebäude in der Galgenbergstraße eingebrochen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Zwischen Montagabend, 15.11.2021, 20:00 Uhr und Dienstagfrüh, 16.11.2021, 06:30 Uhr wurde in ein gewerbliches Gebäude in der Galgenbergstraße eingebrochen. Ein bislang Unbekannter gelangte ins Bauwerk und versuchte sich dann mit Gewalt Zugang zu den einzelnen vermieteten Räumlichkeiten zu verschaffen. Hierbei entstand an mehreren Türen Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren hundert Euro. Lediglich in einem Fall konnte sich der Unbekannte tatsächlich Zugang verschaffen. Im dortigen Kindergarten wurden mehrere Schränke gewaltsam geöffnet und durchwühlt. Hierbei wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag entwendet.

Die Kriminalpolizei Regensburg führte vor Ort eine umfangreiche Spurensicherung durch und führt die weiteren Ermittlungen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.