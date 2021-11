NÜRNBERG. (1568) Am Dienstag (16.11.2021) wurde in der Nürnberger Bahnhofsnähe eine leblose Person aufgefunden. Ersten Erkenntnissen zur Folge könnte der Mann an einer Überdosis Rauschgift verstorben sein.



Gegen 17:30 Uhr wurde eine leblose Person in einer öffentlichen Toilette mitgeteilt. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen.

Die Beamten stellten diverse drogentypische Utensilien an der Auffindeörtlichkeit fest, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum hinweisen. Die Kriminalpolizei Nürnberg übernahm die weiteren Ermittlungen.



