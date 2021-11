HOF. Fahnder der Polizeiinspektion Hof kontrollierten am Hofer Bahnhof einen 30-Jährigen. Sie fanden bei ihm eine nicht unerhebliche Menge Crystal. Die Kriminalpolizeiinspektion Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, wurden die Zivilbeamten auf den Mann aus dem Saale-Orla-Kreis aufmerksam, den sie im Anschluss genauer unter die Lupe nahmen. Bereits zu Beginn der Kontrolle wirkte der Reisende auffallend nervös, eine Durchsuchung seiner Tasche förderte schließlich Rauschgiftutensilien zu Tage. Spätestens jetzt ließen die Beamten nicht mehr locker und fanden letztlich in der Unterhose versteckt mehrere Gramm der gefährlichen Droge Crystal. Außerdem führte der Mann eine vierstellige Bargeldsumme mit sich, so dass der Verdacht nahe lag, dass er die Drogen nicht nur konsumierte, sondern auch damit handelte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof, die die Ermittlungen führt, verbrachte der Mann die Nacht im Polizeigewahrsam, bevor er am Dienstag wieder auf freien Fuß gesetzt wurde. Er muss sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.