1993 zunächst im damals gehobenen Polizeivollzugsdienst (3. Qualifikationsebene) eingestellt, bewährte sie sich in den darauffolgenden acht Jahren in verschiedenen Funktionen im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken (PI Nürnberg Mitte) und des Polizeipräsidiums München (organisierte Wirtschaftskriminalität, Jugendkommissariat, IT-Aufgaben im Stab). Nach dem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst (4. Qualifikationsebene) im Jahr 2006 übernahm sie die Leitung der Polizeiinspektion 29 (München-Forstenried) beim PP München. Ende 2009 folgten dann der Ruf aus dem Innenministerium und neue Aufgaben im Personalsachgebiet C3. In dieser Zeit war die neue Polizeivizepräsidentin federführend verantwortlich für Themen wie das Projekt Auswahlverfahren für Ämter der 4. Qualifikationsebene sowie Nachwuchswerbung und die Konzepterarbeitung zu Neueinstellungen für und bei der Bayerischen Polizei. 2015 führte sie ihr Weg dann zurück zum Polizeipräsidium München. Hier übernahm sie die Leitung des Präsidialbüros mit Pressestelle.

Zuletzt leitete Frau Schaller seit 1. März 2018 die Polizeiinspektion Flughafen, wo sie ebenfalls beispielsweise mit der Organisationserneuerung der Inspektion befasst war.