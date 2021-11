AHORN, LKR. COBURG. Am hellichten Tag versuchten bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in Eicha einzudringen. Sie scheiterten an der Zugangstür, richteten dabei jedoch einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Coburg.

Am Samstagmorgen, gegen 8 Uhr, verließen die Bewohner ihr Zweifamilienhaus in der Sonnenleite. Als sie gegen 15 Uhr zurückkehrten, bemerkten sie deutliche Aufbruchspuren an einer der Eingangstüren. Offenbar hatten Einbrecher versucht, während der Abwesenheit der Bewohner über die abgelegene Einliegerwohnung ins Haus zu gelangen. Die Tür hielt jedoch stand, so dass die Diebe unverrichteter Dinge abziehen mussten. Nach ihnen fahndet jetzt die Coburger Kripo und bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat am Samstag im südlichen Bereich des Gemeindeteils Eicha verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wem sind im Vorfeld im Bereich Sonnenleite/Erlenweg verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer kann Hinweise auf die unbekannten Einbrecher geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.