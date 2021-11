NÜRNBERG. (1559) Im Zeitraum von Freitagnachmittag (12.11.2021) bis Montagvormittag (15.11.2021) entwendeten Unbekannte zwei Wärmepumpen von einer Baustelle im Nürnberger Stadtteil Ziegelstein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die beiden Wärmepumpen mit einem Gewicht von je 180 Kilogramm waren auf dem Gelände einer Baustelle in der Schreberstraße gelagert. Die Bauarbeiten endeten am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr. Am Montagvormittag, gegen 11:00 Uhr, bemerkten Arbeiter das Fehlen der beiden Wärmepumpen im Gesamtwert von circa 17.000 Euro.

Offenbar wurden diese von Unbekannten entwendet. Aufgrund des Gewichts der Geräte ist davon auszugehen, dass die Unbekannten möglicherweise Hilfsmittel sowie ein größeres Fahrzeug (Kleintransporter) zum Abtransport benutzten.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Michael Petzold