UNTERFRANKEN. Wie bereits am Freitag berichtet, hat die unterfränkische Polizei gemeinsam mit den Kreisverwaltungsbehörden im Regierungsbezirk die Kontrollen zur Einhaltung der 2G- bzw. 3G-Regeln spürbar erhöht. Zahlreiche Betriebe wurden inzwischen überprüft. In einzelnen Fällen leitete die Polizei konsequent Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, da die Betreiber bzw. Beschäftigten ihrer Kontrollpflicht nicht nachgekommen waren.



Da die Krankenhausampel auf „Rot“ gesprungen war und bayernweit erneut der Katastrophenfall ausgerufen wurde, haben Kontrollen zur Einhaltung der Infektionsschutzregeln auch in Unterfranken wieder oberste Priorität. Allein im Zeitraum von Freitag bis Sonntag haben unterfrankenweit fast 500 Kontrollen in allen öffentlichen Bereichen stattgefunden, in denen die 2G-, 3G- bzw. 3G+ Regeln Anwendung finden. Ein Hauptaugenmerk legten die kontrollierenden Beamten auf die Einhaltung der Kontrollpflicht der Verantwortlichen, insbesondere im Bereich der Gastronomie, in Clubs- und Diskotheken sowie in anderen Freizeiteinrichtungen.



In der Spitze waren täglich bis zu rund 150 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in die Kontrollmaßnahmen eingebunden, die in Abstimmung mit den originär zuständigen Städten und Landratsämtern in Unterfranken durchgeführt wurden. Bei 18 festgestellten Verstößen wurden gegen die Betroffenen (8 Betreiber / Beschäftigte; 10 Besucher / Kunden) konsequent Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Über die Ahndung entscheidet die jeweilig zuständige Kreisverwaltungsbehörde. Auch in den kommenden Tagen werden verstärkte Kontrollen stattfinden, da die Einhaltung der Infektionsschutzregeln aufgrund der aktuellen Pandemieentwicklung zwingend erforderlich ist.



Die Zahl der bislang festgestellten Verstöße zeigt, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung, insbesondere auch der Betreiber bzw. Verantwortlichen, offensichtlich die geltenden Vorschriften einhält. Die unterfränkische Polizei bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die auch weiterhin ihren Beitrag dazu leisten, die vierte Welle der Pandemie zu brechen bzw. unter Kontrolle zu bringen.





Bitte bleiben Sie gesund!

Ihre unterfränkische Polizei