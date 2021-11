WAIDHAUS, LKR. NEUSTADT A.D.WALDNAAB. Vergangene Nacht entzog sich ein mutmaßlicher Autodieb mit einem gestohlenen Fahrzeug aus Frankreich der Anhaltung durch die Bayerische Polizei. Aufgrund eines Fahrfehlers nach einer gefährlichen und rücksichtslosen Fahrt verunfallte er und wurde dabei schwer verletzt.

Am Montag, 15. November 2021, gegen 03:30 Uhr, wollten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Waidhaus einen verdächtigen BMW mit französischer Zulassung kontrollieren. Dieser war auf der A6 in Richtung der tschechischen Landesgrenze unterwegs und fuhr in Waidhaus von der Autobahn ab. Als der Fahrzeugführer realisierte, dass er im Ortsbereich von Waidhaus kontrolliert werden sollte, wendete er und fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit wieder auf die Autobahn in Richtung Prag auf. Dort ging die Fahrt nach Tschechien weiter und er versuchte, sich mit hoher Geschwindigkeit von zwei nachfahrenden Streifenfahrzeugen abzusetzen. Zwischenzeitlich wurde auch der Grund dafür bekannt: Das Fahrzeug, die Kennzeichen und die dazugehörigen Papiere wurden in Frankreich vor wenigen Tagen als gestohlen gemeldet.

In Tschechien überholten sich zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer, wodurch der mutmaßliche Autodieb ausgebremst wurde. Er stieß daraufhin mit einem Sattelauflieger zusammen und geriet ins Schleudern. Das Auto prallte schließlich gegen die Außenschutzplanke auf einer Autobahnbrücke. Bis die nachfahrenden Beamten an der Unfallstelle ankamen, flüchtete ein Mann aus dem verunfallten Fahrzeug. Bei der Absuche der näheren Umgebung wurde ein 25-jähriger Mann mit moldauischer Staatsangehörigkeit schwerstverletzt unter der Autobahnbrücke in einem Gebüsch aufgefunden. Ob er von der Brücke sprang oder die daneben befindliche Treppe benutzte, ist derzeit noch unklar. Er wurde notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die tschechische Polizei traf ebenfalls an der Unfallstelle ein und übernahm die weitere Sachbearbeitung. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände wurde zudem ein gefälschter Führerschein aufgefunden und sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. geführt.