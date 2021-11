PENTLING, LKR. REGENSBURG. Eine Verkehrskontrolle führte zur Aufdeckung einer Schleusung von vier Personen. Der mutmaßliche Schleuser hat sich nun wegen verschiedener Delikte zu verantworten.

Am Freitagmittag, 12. November 2021, sollte auf der BAB A3, Höhe der AS Regensburg Universität in Fahrtrichtung Nürnberg, ein BMW mit Regensburger Zulassung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 25-jährige Fahrzeugführer mit irakischer Staatsangehörigkeit versuchte zunächst sich der Anhaltung durch die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg zu entziehen, konnte aber letztendlich an einer Tankstelle in Pentling gestoppt werden.

Das Fahrzeug war insgesamt mit fünf Personen besetzt. Als diese nach den mitgeführten Ausweispapieren befragt wurden, gaben die vier Mitfahrer an, dass sie weder Pässe noch Aufenthaltstitel mit sich führen würden. Der Fahrer des Pkws hätte ihnen, nach eigenen Angaben irakische und syrische Staatsangehörige, bei der Einreise nach Deutschland geholfen.

Bei der weiteren Kontrolle des Fahrzeugführers konnten zudem drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Die Weiterfahrt des 25-Jährigen wurde daraufhin unterbunden. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Die vier Mitfahrer haben nun ein Strafverfahren wegen unerlaubter Einreise und illegalen Aufenthalts ohne Pass/ Aufenthaltstitel zu erwarten.

Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen mehrerer durch ihn begangener Delikte, unter anderem wegen der Schleusung, aber auch wegen verschiedener Verkehrsdelikte.

Bei dem Versuch, sich der Anhaltung zu entziehen, wurden durch den Fahrzeugführer mehrere risikoreiche Fahrmanöver getätigt. Die Verkehrspolizeiinspektion Regensburg bittet darum Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrt des 25-Jährigen gefährdet worden sind, sich unter der 0941/ 506-2921 zu melden.

Die Ermittlungen zu dem Gesamtkomplex werden bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg geführt