Augsburg/ Nordschwaben –Wie am Freitag angekündigt, führte die Polizei in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden am Wochenende flächendeckende Kontrollen in ganz Nordschwaben durch. Schwerpunkt war dabei die Einhaltung der aktuellen Corona-Zugangsregeln. Die Kontrollen fanden beispielsweise in Gaststätten, Diskotheken, Fitness-Studios oder Kinos statt. Aber auch die Beachtung der weiteren Vorschriften zum Infektionsschutz wurde überprüft, insbesondere das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in Ladengeschäften oder im öffentlichen Personennahverkehr.

Insgesamt 575 Betriebe (z.B. Gastronomie oder Freizeiteinrichtungen) und relevante Örtlichkeiten (z.B. öffentliche Plätze, Haltestellen, Geschäfte) kontrollierte die Polizei am Wochenende in Nordschwaben. In zwölf Fällen wurden Verstöße festgestellt, davon achtmal in Gastronomiebetrieben hinsichtlich der geltenden Zutrittsregelungen und viermal an relevanten Örtlichkeiten wegen des Nichttragens einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Gemischte Teams der Stadt Augsburg (Ordnungsamt) und der Polizei führten allein in der Nacht von Freitag auf Samstag 74 Kontrollen von Betrieben sowie knapp 650 Überprüfungen ihrer Kunden bzw. Gäste durch. Im Fokus dieser Schwerpunktkontrollen stand die Einhaltung der 2G-, 3G- und 3Gplus-Regelungen. Dabei wurden vier Verstöße bei Betreibern und ein Verstoß bei einem Kunden festgestellt.

Die Polizei zieht ein positives Fazit vom Wochenende. Der Großteil der Betreiber und Gäste sowie der Bürgerinnen und Bürger hielt sich an die geltenden Vorschriften und zeigte dabei nicht nur Verständnis für die Kontrollen, sondern begrüßte diese vielerorts ausdrücklich.

Die verstärkten Kontrollen werden auch weiterhin erfolgen, ebenso die konsequente Ahndung festgestellter Verstöße.