2319 - Unbekannter Lkw beschädigte Leitplanke - Zeugen gesucht

A8 / FR München / Höhe Zusmarshausen - Am Freitagmorgen (12.11.2021), zwischen 03.00 Uhr und 08.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Lkw ein Teilstück der Schutz- bzw. Leitplanke auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München, zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Adelsried. Das Fahrzeug kam vermutlich nach rechts von der Fahrbahn ab, drückte die Leitplanke auf rund 20 Meter Länge ein und beschädigte zusätzlich das Bankett. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Aufgrund zurückgebliebener Fahrzeugteile könnte es sich um einen Sattelzug mit einem Anhänger der Marke „LECI“ gehandelt haben.

Die Autobahnpolizei Gersthofen leitete Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-1910.

2320 - Brand durch defekte Spülmaschine

Deiningen - Gestern Freitag (12.11.2021), gegen 10.40 Uhr, geriet in einem Einfamilienhaus in Deiningen eine Spülmaschine, offenbar wegen eines technischen Defektes, in Brand. Das Feuer verbreitete sich auf die umliegenden Schränke, konnte aber vom Eigentümer gelöscht werden. Im Einsatz war die Feuerwehr aus Deiningen. Das ganze Haus wurde verrußt. Drei der Bewohner wurden mit leichten Rauchvergiftungen ins Krankenhaus nach Nördlingen eingeliefert. Der Schaden beträgt geschätzt 60.000 Euro.

2321 - Kleintransporter verliert Reifen

Altenmünster - Am Freitag (12.11.2021), gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Pkw die Hauptstraße in Altenmünster in Fahrtrichtung Zusmarshausen. Auf Höhe der 10er Hausnummern kam ihm ein Kleintransporter mit einem Anhänger entgegen. Von diesem Fahrzeuggespann löste sich offensichtlich ein Reifen und machte sich selbständig. Der Reifen schlug vorne links in den Pkw ein und verursachte hier Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war. Das Kleintransportergespann fuhr weiter, ohne den Verlust seines Reifens bemerkt zu haben. Es ist zu vermuten, dass es sich um einen Zwillingsreifen handelte. Der unfallverursachende Reifen und die dazugehörigen Radmuttern konnten am Unfallort aufgefunden werden.

Der Fahrer des Gespanns bzw. Zeugen, die Hinweise zum Gespann nennen können, werden gebeten, sich bei der PI Zusmarshausen unter der 08291/18900 zu melden.

2322 - Räuberischer Diebstahl in Tankstelle

Lauingen - Am Freitagabend (12.11.2021), gegen 23.50 Uhr, betrat ein 38-jähriger, wohnsitzloser Mann eine Tankstelle in der Dillinger Straße und kaufte dort zunächst Lebensmittel ein, welche er an der Kasse bezahlte. Auf dem Weg zum Ausgang steckte er sich allerdings weitere Packungen mit Lebensmitteln in seine Jacke und flüchtete aus der Tankstelle. Dabei riss er sich von einem Kunden los, welcher den Täter noch festhalten wollte. Er konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung im Nahbereich durch Polizeikräfte festgenommen werden. Der alkoholisierte Mann wurde anschließend in den Arrest des Polizeipräsidiums gebracht, wo er einem Richter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt wird. Der Beuteschaden lag bei nur ca. 8 Euro.

2323 - Traktor kommt von der Straße ab

Friedberg / OT Redezhausen - Am Freitag (12.11.2021), gegen 09.45 Uhr, befuhr ein 55-Jährige mit seinem Traktor-Anhänger-Gespann die Paartalstraße. Auf Höhe der Lindenaustraße musste der Fahrer sein mit mehreren Tonnen Sojabohnen beladenes Gespann abbremsen. Durch die starke Bremsung brach das Fahrzeug aus, durchbrach einen angrenzenden Zaun und beschädigte eine Gartenhütte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An Traktor und Anhänger entstand Schaden von ca. 15.000 Euro, der Schaden an Zaun und Gartenhütte beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

2324 - Unfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Marktoffingen / B 25 - Am gestrigen Samstag (13.11.2021), ca. 08.50 Uhr, befuhr ein 22 Jahre alter Mann aus dem Ries die Kreisstraße, von Baden - Württemberg kommend, welche nach Marktoffingen führt und die Bundesstraße B 25 quert. Dort übersah er den Pkw eine 39 Jahre alten Mannes aus Baden-Württember, welcher auf der B 25 in Richtung Fremdingen fuhr. Der 22-Jährige hätte die Vorfahrt des anderen zu beachten gehabt. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei wurde die 18 Jahre alte Beifahrerin des Verursachers leicht am Kopf verletzt sowie der 39-jährige Fahrer des bevorrechtigten Pkw an der Hand. Beide leichtverletzte Personen wurden ins Krankenhaus Nördlingen eingeliefert. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand Schaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro.

2325- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Rain

Rain - Weil er unter Alkoholeinfluss und mit überhöhter Geschwindigkeit von der Wittelsbacher Straße nach links in den Klausenbrunnenweg in Rain abbog, schleuderte heute Nacht (14.11.2021), gegen 03.00 Uhr, ein Mann mit seinem Pkw an ein am Straßenrand geparktes Auto. Dieses wurde dadurch erheblich beschädigt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 45-jährigen Unfallverursacher einen Wert von rund 1,3 Promille. Der Führerschein des unverletzten Fahrers wurde beschlagnahmt sowie eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich nun wegen einer Straftat der Gefährdung im Straßenverkehr infolge von Alkoholeinflusses verantworten. Die beiden Pkw wurden abgeschleppt. Es entstand Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.