1725. Illegaler Handel mit Betäubungsmitteln – Neuperlach

Am Mittwoch, 10.11.2021, gegen 20:10 Uhr, konnten ein 31-Jähriger und ein 34-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) beobachtet werden, wie sie von einem 35-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München, Betäubungsmittel kauften. Daraufhin wurden der 31-Jährige und der 34-Jährige durch Polizeibeamte kontrolliert und die Betäubungsmittel wurden bei ihnen aufgefunden.

Der 35-Jährige konnte im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden. Über den Jourstaatsanwalt sowie den Ermittlungsrichter wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt, der in der Folge am Wohnsitz des 35-Jährigen vollzogen wurde. Bei der Durchsuchung konnten Marihuana, Haschisch und Kokain sowie weitere Beweismittel aufgefunden werden. Der Großteil der Betäubungsmittel war dabei in einer Waschmaschine im Keller versteckt.

Der 35-Jährige wurde festgenommen und dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Gegen den 35-Jährigen lag zudem ein Haftbefehl aufgrund eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz aus der Vergangenheit vor.

Das Kommissariat 83 hat die Ermittlungen übernommen.

1726. Fahrradfahrer flüchtet vor Polizei, stürzt und verletzt sich dabei leicht - Freimann

Am Samstag, 13.11.2021, gegen 00:25 Uhr, wollte eine Polizeistreife einen Fahrradfahrer in Freimann kontrollieren. Trotz Anhaltesignal und Aufforderung stehen zu bleiben, reagierte der Fahrradfahrer aber nicht, sondern versuchte durch schnelleres Radeln und mehrfachen Wechseln der Fahrtrichtung, sich der Kontrolle zu entziehen.

Im Bereich des Werner-Egk-Bogens konnte das Polizeifahrzeug schließlich an dem Fahrradfahrer vorbeifahren. Dieser bremste nun stark ab und versuchte nun seinerseits an der anderen Fahrzeugseite des Polizeifahrzeugs vorbeizufahren. Dabei stürzte der Fahrradfahrer, ohne dass es vorher einen Kontakt zwischen Fahrrad und Dienstfahrzeug gegeben hatte.

Der Gestürzte zog sich durch den Sturz diverse Schürfwunden zu, rannte aber dennoch weiterhin davon. Er versuchte noch, sich in einem Vorgarten eines Reihenhauses vor Ort zu verstecken. Dort konnte er jedoch von weiteren mittlerweile verständigten Polizeibeamten angetroffen und festgenommen werden.

Bei einer Überprüfung seiner Person ergab sich, dass es sich bei ihm um einen 16-jährigen Schüler aus München handelt.

Bei den weiteren Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass das Fahrrad wohl von ihm gestohlen wurde. Diesbezüglich wird nun ein Verfahren gegen den 16-Jährigen eingeleitet. Im Anschluss an die erfolgten erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährigen an seinen Vater übergeben.



1727. Wohnungseinbruch in Grasbrunn

Am Freitag, 12.11.2021, im Zeitraum zwischen 14:10 und 19:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einem Wohnanwesen in der Straße Am Herrnholz in Grasbrunn.

Gegen 19:00 Uhr kam ein 20-Jähriger, der dort wohnt, nach Hause zurück und bemerkte dabei, dass die Terrassentür des Hauses offenstand. Er ging zunächst davon aus, dass ein anderer Familienangehöriger vergessen hatte, die Tür abzuschließen. Als gegen 23:00 Uhr die restlichen Familienmitglieder nach Hause kamen, wurde schließlich festgestellt, dass unter anderem Schubladen offen standen und somit hier offensichtlich nach Wertsachen gesucht worden war. Die Polizei wurde daraufhin im Anschluss von der Familie verständigt.

Bei der polizeilichen Aufnahme vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Terrassentür mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt worden war. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden keine Wertgegenstände entwendet.

Zeugenaufruf:

Wer hat im fraglichen Zeitraum Beobachtungen machen können, die einen Hinweis auf einen oder mehrere mögliche Täter geben können.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



1728. Zusammenstoß zweier Pkw - vier Personen verletzt - Freimann

Am Freitag, 12.11.2021, gegen 22:00 Uhr, fuhr eine 22-Jährige aus Pfaffenhofen auf der Maria-Probst-Straße von einem Schnellrestaurant kommend weiter in den Euro-Industriepark. Sie wollte dann nach rechts auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes einbiegen. Mit ihr im Fahrzeug saßen eine 22-Jährige aus dem Dachauer Landkreis und eine 23-Jährige aus dem Landkreis Bautzen.

Ein 29-Jähriger aus dem nördlichen Münchner Landkreis fuhr zum gleichen Zeitpunkt mit seinem Mercedes in gleicher Richtung. Dabei beschleunigte er sein hochmotorisiertes Fahrzeug äußerst stark und kollidierte schließlich frontal mit dem abbiegenden Fahrzeug der 22-Jährigen.

Er fuhr in die rechte Fahrzeugseite des Ford Ka und schob den Pkw ca. 30 Meter vor sich her. Schließlich kippte der Ford auf die linke Fahrzeugseite, so dass die Insassen im Fahrzeug eingeschlossen waren. Hinzugekommene Passanten konnten den Ford dann auf die Räder zurückkippen und die Insassen daraus befreien. Alle drei Frauen wurden durch den Unfall leicht verletzt und anschließend ambulant in Krankenhäusern behandelt.

Der 29-jährige, der noch drei weitere Mitfahrer bei sich im Auto hatte, wurde durch den Unfall schwer verletzt und anschließend stationär in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde noch festgestellt, dass ein Baum am Randstreifen und ein abgestellter E-Scooter ebenfalls erheblich beschädigt worden waren. Der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Ermittlungen vor Ort und der Wahrnehmung von mehreren unbeteiligten Zeugen liegt hier der Verdacht für ein sogenanntes Alleinrennen vor. Die Münchner Verkehrspolizei, die die Ermittlungen übernommen hat, wird hier neben der fahrlässigen Körperverletzung auch wegen eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens ermitteln.

1729. Zusammenstoß von Pkw und Roller - eine Person schwer verletzt - Laim

Am Freitag, 12.11.2021, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein 43-Jähriger aus München mit seinem Ford auf der Friedenheimer Brücke in Richtung Landsberger Straße, um diese dann geradeaus zu überfahren. Zeitgleich fuhr ein 34-Jähriger mit seinem Motorroller von der Elsenheimerstraße in Richtung Landsberger Straße, um dort nach links abzubiegen.

Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorroller. Der 34-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Er kam anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 8.000 Euro geschätzt.



1730. Tötungsdelikt – Haar

Am Samstag, 13.11.2021 kam es gegen 04.00 Uhr zu einem vollendeten Tötungsdelikt in Haar.

Hierbei gerieten ein 35-Jähriger und ein 53-Jähriger, die aktuell in einem gemeinsamen Zimmer in der geschlossenen Abteilung der forensischen Klinik des KBO Haar untergebracht sind, aus bislang noch unbekannten Gründen aneinander. Die diensthabenden Pfleger der Abteilung wurden durch Schreie aus dem besagten Zimmer auf die Geschehnisse aufmerksam. Sie konnten an der Tür feststellen, dass der 35-Jährige im Zimmer mit einem schweren Gegenstand massiv auf den 53-Jährigen einschlug. Daraufhin verständigten sie unverzüglich die Sicherheitskräfte der forensischen Abteilung. Diese konnten den Täter im Anschluss überwältigen und fixieren.

Die hinzugezogenen Rettungskräfte verbrachten das schwerstverletze Opfer noch in ein Krankenhaus, wo jedoch wenig später der Tod des 53-Jährigen festgestellt werden musste.



Der 35-jährige Tatverdächtige verblieb in der forensischen Klinik.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und somit Bestandteil der weiteren Ermittlungen, die von der Mordkommission des Polizeipräsidiums München geführt werden.