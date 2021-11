WÜRZBURG / HEIDINGSFELD. Von Freitag auf Samstag ist ein Unbekannter in das Bürogebäude einer Spedition eingebrochen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Der Täter hinterließ jedoch einen Sachschaden, der sich auf mehrere tausend Euro belaufen dürfte. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, 18.15 Uhr, und Samstagmorgen, 06.50 Uhr, muss sich der Einbruch in der Winterhäuser Straße ereignet haben. Über eine Wendeltreppe gelangte der Täter auf einen Balkon im ersten Stockwerk des Gebäudes. Dort schlug er eine Scheibe ein, um in die Spedition zu gelangen. Auf der Suche nach Beute öffnete der Unbekannte im Inneren weitere Türe und Schränke gewaltsam. Bei einer Überprüfung konnten bislang jedoch keine Fehlbestände festgestellt werden.

Wer von Freitag auf Samstag in der Winterhäuser Straße in Heidingsfeld etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.