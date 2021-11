MARKT SCHWABEN, LKR. EBERSBERG - Am Freitag, den 12.11.2021 kam es in Markt Schwaben zu einem Brand, bei dem eine Person so schwere Verletzungen erlitt, dass mit dem Ableben gerechnet werden muss. Die Kripo Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz vor 16:45 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Erding starke Rauchentwicklung in einem als Lager und Arbeiterunterkunft genutzten Gebäude Im Wiegenfeld mitgeteilt. Beim Eintreffen der verständigten Feuerwehren aus dem Umkreis befand sich ein 43-jähriger polnischer Staatsangehöriger in einem Zimmer, aus dem starker Rauch drang. Obwohl das in dem Raum brennende Feuer durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren schnell gelöscht werden konnte, war der Mann so schwer verletzt, dass er unter laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden musste. Sein Gesundheitszustand ist nach wie vor sehr kritisch.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen technischen Defekt liegen bisher nicht vor.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Das Gebäude selbst blieb unbeschädigt. Weitere Personen wurden nicht verletzt.