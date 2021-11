HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Bislang unbekannte Täter stiegen in der Nacht zum Freitag in das Gebäude eines Dentalfachhandels in Hirschaid ein. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Zeit von Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, bis Freitagmorgen, 7.45 Uhr, gelangten die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude in der Industriestraße. Dort brachen sie gewaltsam eine Zimmertür auf und entwendeten einen Tresor samt Inhalt. Mit Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages und mehreren Firmenschlüsseln flüchteten die Täter. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Zeugen, die von Donnerstagabend bis Freitagmorgen verdächtige Wahrnehmungen in der Industriestraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.