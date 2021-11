ERLABRUNN, LKR. WÜRZBURG. Ein bislang noch Unbekannter ist am Freitagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Dem Täter gelang es, unerkannt zu entkommen. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich der Einbruch gegen 17.45 Uhr ereignet haben. Der Täter gelangte in das Einfamilienhaus in der Riemenschneiderstraße, indem er ein Fenster gewaltsam öffnete. Offenbar wurde er in der Folge von einer Zeugin gestört und türmte daraufhin ohne Beute. Er hinterließ einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.500 Euro belaufen dürfte. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Tatortes verliefen ergebnislos.

Die Kripo Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf weitere Zeugenhinweise:

Wer hat am Freitagabend etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise im Bereich der Riemenschneiderstraße eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.