BAMBERG. Aus bislang ungeklärter Ursache entfachte ein Feuer in einem Wohnhaus im Bamberger Zentrum. Eine Bewohnerin musste mit leichteren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 13 Uhr erreichte der Notruf wegen eines Zimmerbrandes die integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Bamberg. Als nur rund zwei Minuten später die ersten Einsatzkräfte in der Heiliggrabstraße eintrafen, sahen sie am betroffenen Gebäude bereits Flammen aus den Fenstern des zweiten Obergeschosses schlagen. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg erkannte eine Bewohnerin des Anwesens im brennenden Haus und brachte sie ins Freie. Sie wurde vom Rettungsdienst mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf eine niedrige sechsstellige Summe.

Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die betroffenen Straßenzüge um die Heiliggrabstraße teils komplett gesperrt werden.

Die Ursache für den Brandausbruch liegt derzeit noch im Dunkeln. Die Kriminalpolizei Bamberg hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.