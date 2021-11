1720. Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger; Fußgänger flüchtig – Ludwigsvorstadt

Am Mittwoch, 10.11.2021, gegen 16:10 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Münchner mit einem Citybike den Radweg der Paul-Heyse-Unterführung in Richtung Bayerstraße.

Zur gleichen Zeit überquerte ein bislang unbekannter Fußgänger den Radweg. Als der Radfahrer den überdachten Bereich der Paul-Heyse-Unterführung verließ, trat der Fußgänger auf den Radweg und es kam zum Zusammenstoß.

Hierbei stürzte der Radfahrer und wurde verletzt. Er musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Der Fußgänger entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der Fußgänger wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35-40 Jahre alt, Vollbart, dunkle Haare, ungepflegte Erscheinung; bekleidet mit einer weiten Camouflage-Hose und einem Pullover

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zu dem flüchtigen Fußgänger, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsunfallaufnahme, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1721. Urkundenfälschung und Handel mit gefälschten Impfausweisen – Riem

Am Samstag, 23.10.2021, gegen 14:20 Uhr, begab sich ein 31-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München zu einer Apotheke und wollte sich mit Hilfe eines gefälschten Impfausweises ein digitales Impfzertifikat ausstellen lassen. Die Fälschung konnte jedoch durch einen Mitarbeiter der Apotheke anhand des gesamten Erscheinungsbildes als Fälschung erkannt werden.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 31-Jährige den gefälschten Impfpass am gleichen Tag von einem 28-Jährigen ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München gekauft hatte.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I erfolgte eine Wohnungsdurchsuchung beim 28-Jährigen. Hier konnte eine geringe Menge Marihuana und Kokain, eine Softairpistole ohne Kennzeichnung, ein Butterflymesser, Bargeld in fünfstelliger Höhe sowie mehrere Mobiltelefone und Speichermedien aufgefunden werden. Die Ermittler stellten die Gegenstände sicher.

Während der Durchsuchung kam eine 23-Jährige mit Wohnsitz in München hinzu. Hierbei ergab sich der dringende Verdacht, dass auch sie an der Fälschung der Impfausweise beteiligt war. Daraufhin wurde auch die Wohnung der 23-Jährigen durchsucht. Hierbei konnten Blankoimpfausweise, Stempelkissen und ein Laptop aufgefunden und sichergestellt werden.

Es wurden unter anderem Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz und Verstoß nach dem Waffengesetz eingeleitet. Sie wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 67 hat die Ermittlungen übernommen.

1722. Einbruch in Büro; Festnahme eines Tatverdächtigen – Garching

Am Donnerstag, 11.11.2021, gegen 07:50 Uhr, meldete sich der Mitarbeiter einer Firma beim Polizeinotruf 110 und gab an, in einem Büro in der Münchner Straße in Garching eine eingeschlagene Scheibe festgestellt zu haben. Als er weiter in die Büroräume ging, stellte er eine dort befindliche Person fest, die nicht zur Firma gehört. Aufgrund dessen wurden Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Vor Ort konnte ein 27-jähriger wohnsitzloser Türke festgestellt werden, der nach ersten Erkenntnissen mit einem Stein ein Fenster des Geschäftshauses einwarf und daraufhin in die Räume eindrang. Im Anschluss durchsuchte der Tatverdächtige die Räume nach Diebesgut und entwendete unter anderem Bargeld aus einer Dose. Die genaue Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der 27-Jährige wurde wegen des besonders schweren Diebstahls aus einem Büro angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1723. Einbruch in Gaststätte – Laim

Am Donnerstag, 11.11.2021, gegen 07:30 Uhr, meldete sich der Mitarbeiter einer Gaststätte beim Polizeinotruf und gab an, dass eingebrochen worden sei. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten feststellen, dass ein Fenster zur Gaststätte mit einem unbekannten Werkzeug durch einen oder mehrere bislang unbekannten Täterinnen oder Täter aufgehebelt wurde.

Danach stiegen die Täterinnen oder Täter in die Räume der Gaststätte ein und brachen einen dort befindlichen Spielautomaten auf. Aus diesem wurde der Geldbehälter samt Bargeld entwendet.

Im Anschluss flüchteten die Tatverantwortlichen über den Betretungsweg in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Agricolaplatzes, Perhamerstraße, Stöberlstraße und Agnes-Bernauer-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1724. Wohnungseinbruch – Pasing

Am Donnerstag, 11.11.2021, gegen 19:00 Uhr, meldete sich eine Anwohnerin beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass ihre Terrassentür aufgehebelt wurde. Aufgrund dessen wurde eine Streife zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Nach erster Inaugenscheinnahme durch die Polizeibeamten und der Anwohnerin, konnten keine Spuren einer Suche nach Wertgegenständen in der Wohnung festgestellt werden. Zudem war die Wohnung nicht ausgekühlt weshalb davon auszugehen ist, dass der oder die bislang unbekannten Täterinnen oder Täter durch die Rückkehr der Wohnungsinhaberin gestört wurden und fluchtartig die Tatörtlichkeit verließen.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 17:30 Uhr, im Bereich der Mitterfeldstraße, Fischer-von-Erlach-Straße und Kapruner Straße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.