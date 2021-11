GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Donnerstagvormittag drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Wohnhaus ein und entwendete Schmuck. Die Kripo bittet um Hinweise.

Zwischen 11:30 Uhr und 13:00 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus an den Seen und durchwühlte in der Wohnung zahlreiche Schränke und Schubladen. Mit Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrags flüchtete der Einbrecher im Anschluss wieder in unbekannte Richtung. Neben dem Entwendungsschaden hinterließ er Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.