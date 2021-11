KIRCHBERG IM WALD (LKRS. REGEN). Am Freitagmorgen kam es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Kirchberg im Wald zu einem schwerwiegenden Brand. Es entstand hoher Sachschaden. Ein Tier konnte nicht mehr gerettet werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Freitag, 12.11.2021, gegen 03:45 Uhr wurden Einsatzkräfte über einen Brand einer Scheune in Obernaglbach in Kirchberg im Wald alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Scheune, in der Heu gelagert war, bereits in Vollbrand. Ein weiterer Stall, in dem sich noch Tiere befanden, fing ebenfalls Feuer. Das Feuer drohte zudem auf das Wohnhaus überzugreifen.

Durch die Einsatzkräfte konnte der Großteil der Tiere schnell in Sicherheit gebracht werden. Die Löscharbeiten wurden durch die Feuerwehr ebenfalls zeitnah in den Griff bekommen.

Wie sich herausstellte, kam für ein Rind die Hilfe jedoch zu spät. Das Tier konnte nicht mehr gerettet werden und verendete.

Die Scheune, in dem das Heu gelagert wurde, und der Stall wurden durch das Feuer stark beschädigt. Am Wohnhaus entstand durch die starke Hitzeentwicklung ebenfalls ein Sachschaden. Den ersten Einschätzungen zu Folge dürfte sich der Brandschaden auf mindestens 500.000 Euro belaufen.

Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat vor Ort die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Veröffentlicht: 12.11.2021, 07:45 Uhr