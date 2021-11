FREYUNG – LKRS. FRG-GRAF. Bei einem Fettbrand wurde am Abend des Donnerstag (11.11.2021) ein Mann durch Rauchgas schwer verletzt.

Gegen 21.30 h wollte ein 31-jähriger Mann in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Schnitzel braten. Dabei kam es zu einem Fettbrand, der auch auf die Küche übergriff. Der Wohnungsinhaber wurde durch Rauchgas schwer verletzt und musste zur intensivmedizinischen Versorgung in eine Klinik eingeliefert werden. Die Wohnung wurde durch Rauch komplett verrußt, auch die beiden anderen Wohnungen in dem Gebäude sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird mit ca. 15.000 Euro angegeben.

