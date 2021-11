BASTHEIM, LKR. RHÖN-GRABFELD. Am Donnerstagabend verlor eine 36-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der Kreisstraße NES27 ihr Leben. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch einen Sachverständigen unterstützt.

Gegen 17:30 Uhr setzte ein 43-Jähriger mit seinem Audi auf der Kreisstraße von Simonshof her kommend in Richtung Unterwaldbehrungen zum Überholen zweier vor ihm fahrender Fahrzeuge an. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er hierbei mit einer ihm entgegenkommenden Radfahrerin frontal. Die 36-Jährige aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld erlitt bei dem Zusammenstoß schwerste Verletzungen, denen sie noch an der Unfallstelle erlag. Der Audifahrer erlitt einen Schock. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, zu denen ein Gutachter hinzugezogen wurde.