WÜRZBURG - ZELLERAU. Seit Dienstagmittag wird die 15-jährige Celina Seubert vermisst. Da sämtliche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme bislang negativ verliefen, bittet die Polizeiinspektion Würzburg-Land nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf eine Straftat gibt es derzeit nicht.

Am Dienstag befand sich das Mädchen noch bis 12:30 Uhr in der Christopherus Schule in der Mainaustraße. Nach Schulende wollte sie wohl mit dem Bus nach Burggrumbach fahren, kam dort jedoch nicht an. Es liegen keine Erkenntnisse vor, die auf eine Straftat hindeuten würden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

173 Zentimeter groß und schlank

glatte, schulterlange Haare

bekleidet mit schwarzen kniehohen Stiefel mit kleinen Taschen, dunkle Jeans, weißer Hoodie, grüner Mantel, beige Umhängetasche

Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder wer Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1654 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land zu melden.