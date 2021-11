MILTENBERG. Von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus eingebrochen. Er entwendete Schmuck und entkam mit seiner Beute unerkannt. Bei einem weiteren Fall in derselben Straße scheiterte der Täter bei seinem Versuch, ins Gebäudeinnere zu gelangen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Dienstagvormittag, 10.00 Uhr, und Mittwochvormittag, 10.00 Uhr, drang ein Einbrecher über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Carl-Gerster-Straße ein. Als er sich im Inneren nach Wertgegenständen umsah, fielen ihm einige Schmuckstücke in die Hände. Der Täter machte sich samt Beute in unbekannte Richtung aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.500 Euro belaufen dürfte. Der Wert der Beute ist noch Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich am Dienstagabend, im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr, in derselben Straße. Hier machte sich der Täter an einer Fensterscheibe eines Wohnhauses zu schaffen, gelangte jedoch nicht in das Gebäude. Die Sachschadenshöhe in diesem Fall wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Wer von Dienstag auf Mittwoch im Bereich der Carl-Gerster-Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch bzw. dem Einbruchsversuch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.