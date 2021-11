Schwandorf. Zwei Männer wollten einem 56-Jährigen das Fahrrad abnehmen, dieser konnte sich jedoch dagegen wehren.

Am Dienstag, den 9. November 2021 kam es in Schwandorf gegen 15 Uhr zu einem versuchten Raub eines Mountainbikes. Ein 56-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Libourne-Allee in Richtung Dachelhofer Straße. Dort befanden sich zwei bislang Unbekannte auf einer Parkbank. Als sich der Fahrradfahrer dieser Parkbank näherte, standen die zwei Unbekannten auf und gingen auf den Radfahrer zu. Einer der beiden packte den Radfahrer an der Jacke und wollte ihn zum Absteigen zwingen. Der 56-Jährige wurde dabei aufgefordert, sein Fahrrad herauszugeben. Das ließ sich der Fahrradfahrer jedoch nicht gefallen. Er wehrte sich gegen die beiden Unbekannten, sodass sie letztendlich die Flucht ergriffen. Durch die Rangelei beim Versuch der Wegnahme stürzte der 56-jährige Fahrradeigentümer und verletzte sich dabei leicht.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg nahm die Ermittlungen hierzu auf.