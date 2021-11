HEINERSREUTH, LKR. BAYREUTH. Der Brand einer Doppelgarage im Heinersreuther Gemeindeteil Altenplos beschäftigte Mittwochabend zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Brandfahnder der Kriminalpolizei Bayreuth übernahmen die Ermittlungen vor Ort.

Aufmerksame Zeugen bemerkten gegen 16 Uhr Brandrauch in der Doppelgarage des Nachbaranwesens und setzten den Notruf ab. Die schnell am Brandort eingetroffenen Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, etwa 110 in der Spitze, konnten ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindern. Die Garage sowie ein Anbau brannten jedoch völlig aus. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Der Nachbar selbst war zu dieser Zeit nicht zu Hause, weshalb glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr leistete bis in die Nacht eine Brandwache.

Die Brandfahnder der Kriminalpolizei Bayreuth übernahmen die Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor.