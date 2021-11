KEMPTEN. Am 10.11.2021 ereignete sich gegen 15:50 Uhr ein schwerer Unfall an der Einmündung Keselstraße/Kottener Straße. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer übersah hier beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden, durchfahrtsberechtigten 83-jährigen Rollerfahrer. Durch den Zusammenstoß erlitt der Rollerfahrer schwerste Verletzungen und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Kempten ordnete die Hinzuziehung eines Unfallgutachters an. Während der Unfallaufnahme und Spurensicherung durch den Gutachter war die gesamte Einmündung für ca. 2 ½ Std für den Verkehr gesperrt. Die Ausleuchtung der Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr Kempten übernommen.

(VPI Kempten)