A9/HELMBRECHTS, LKR. HOF. Dienstagabend verursachte ein 25-Jähriger einen Verkehrsunfall auf der Autobahn A9 Richtung Berlin, der zu einer stundenlangen Vollsperrung führte.

Gegen 22 Uhr fuhr der BMW-Fahrer auf einen Sattelzug auf und kollidierte anschließend mit der Mittelschutzplanke. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. In Folge des Unfalls musste die A9 Richtung Norden für mehrere Stunden gesperrt werden, was wiederum einen sieben Kilometer langen Stau nach sich zog. Der Gesamtschaden beträgt rund 15.000 Euro. Eine Streife der Verkehrspolizei Hof deckte die Unfallursache schnell auf. Der Fahrer des BMW roch stark nach Alkohol und pustete beim Atemalkoholtest weit über zwei Promille. Die Verkehrspolizisten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Unfallverursachers.

Der 25-Jährige aus dem Landkreis Chemnitz muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.