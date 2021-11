2291 – Brand nach Funkenflug?

Schwabmünchen – Heute Nacht kam es zu einem Vollbrand eines Holzschnitzellagers im Schwabmünchener Stadtteil Kimmach. Ein Anwohner bemerkte gegen 02.00 Uhr zufällig den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Der Brand wurde durch etwa 100 Einsatzkräfte der umliegenden freiwilligen Feuerwehren gelöscht. Die Kripo hat, wie in solchen Fällen üblich, die Brandermittlungen aufgenommen. Nach aktuellem Stand gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat oder einen technischen Defekt. Ein Funkenflug aus dem dortigen Kamin der Heizungsanlage wird als mögliche Brandursache geprüft. Weder Anwohner, noch Einsatzkräfte, wurden durch den Brand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

2292 – Kripo Dillingen bittet nach zwei Einbrüchen um Zeugenhinweise

Wemding – In der Nacht von 08.11.2021 auf 09.11.2021 brach ein bislang unbekannter Täter in eine Apotheke in der Wallfahrtstraße ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Ebenfalls in der Nacht vom 08.11.2021 auf 09.11.2021 brach ein bislang unbekannter Täter in eine Metzgerei in der Heroldstraße in Wemding ein. Er entwendete dort Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Kripo Dillingen ermittelt in beiden Fällen und bittet Zeugen unter Tel. 09071/56-0 um sachdienliche Hinweise. Insbesondere werden Personen gesucht, die in den relevanten Bereichen Beobachtungen bzw. verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

2293 - Wildunfälle

Gessertshausen / B300 - Am Dienstag, 09.11.2021, um 19:55 Uhr befuhr eine 25-jährige VW Polo Fahrerin die B300 von Diedorf kommend in Richtung Gessertshausen. Vor dem Ortseingang Gessertshausen querte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Trotz Bremsung erfasste die VW Fahrerin eines der Tiere. Ein hinter ihr fahrender 39-jähriger Audi Fahrer fuhr aufgrund offenbar zu geringem Sicherheitsabstand auf den VW auf. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 1.000 Euro.



Eurasburg / Derching / Bachern - Am Dienstag, den 09.11.2021, ereigneten sich in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:25 Uhr drei Wildunfälle. Auf der Kreisstraße 11 bei der Habermühle, auf der Kreisstraße 25 von Derching in Richtung Mühlhausen (kurz nach Derching), sowie auf der Ortsverbindungsstraße von Bachern nach Kissing (kurz nach dem Ortsausgang von Bachern) wurde jeweils ein Reh erfasst. Zwei Rehe verstarben an den Unfallörtlichkeiten, ein Reh rannte weiter. Die zuständigen Jagdpächter wurden verständigt. An den Fahrzeugen (VW Golf, Opel, BMW) entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.250 Euro.

2294 - Alkoholisiert in Gegenverkehr gefahren

Buttenwiesen - Am 09.11.2021 gegen 15.30 Uhr kam auf der Staatsstraße 2027 ein 60- jähriger VW-Fahrer auf Grund seiner Alkoholisierung auf die linke Fahrspur und prallte dort mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Der 53-jährige Fahrer versuchte noch auszuweichen, dennoch kam es zum Frontalzusammenstoß, bei dem der 60-jährige Unfallverursacher in seinem Pkw eingeklemmt wurde. Er konnte unverletzt durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren Wertingen, Thürheim, Buttenwiesen und Nordend befreit werden, kam aber vorsorglich ins örtliche Krankenhaus. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der 53-jährige Busfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Donauwörth gebracht. Eine im Bus befindliche Passagierin blieb unverletzt. Am Pkw des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro, am Linienbus entstand ein Sachschaden von ca. 8000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.