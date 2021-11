MARKTOBERDORF. Nach dem Fund eines Briefes am 08.11.2021, der eine Drohung gegen das Gymnasium in Marktoberdorf zum Inhalt hatte, ermittelten Beamte der Polizeiinspektion Marktoberdorf nun eine Tatverdächtige.

Die im Verlauf des Montages geführten Ermittlungen und Vernehmungen im Umfeld der Personen, die das Schreiben an die Polizei weiterleiteten, führten auf die Spur einer 16-jährigen Jugendlichen, die allerdings in keiner direkten Verbindung zu den Mitteilern steht.

In dem Schreiben wurde angedroht, dass an der Schule „etwas Schlimmes“ passiere. Die Jugendliche verfasste den Brief anonym und legte ihn so ab, dass er gefunden werden musste. Nach den ersten Erkenntnissen habe sie mit dem Schreiben einen Mitschüler vor eventuell drohenden schuldisziplinären Konsequenzen warnen wollen. Eine tatsächliche Gefährdung lag zu keinem Zeitpunkt vor.

Die Staatsanwaltschaft Kempten gegen die Jugendliche ein Verfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Ankündigung von Straftaten ein.

