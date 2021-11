LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Seit Ende Oktober fahndet die Polizei nach einem 29-Jährigen, der den gelockerten Maßregelvollzug nutzte, um abzutauchen. Nach vorliegenden Informationen geht von dem flüchtigen Mann keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Dennoch bittet die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.

Bei dem Gesuchten handelt es sich um den 29-jährigen Pascal Staudt, der insbesondere wegen Betäubungsmitteldelikten rechtskräftig verurteilt worden war. Er befand sich zuletzt im gelockerten Maßregelvollzug und durfte außerhalb des Bezirkskrankenhauses in Lohr wohnen. Nachdem er dort am 20. Oktober 2021 nicht mehr erreichbar war, wurden Fahndungsmaßnahmen in die Wege geleitet, die bislang jedoch ergebnislos verliefen.

Aufgrund von persönlichen Kontakten könnte sich der Gesuchte auch im Raum Aschaffenburg bzw. Obernburg am Main aufhalten. Gesicherte Erkenntnisse zu seinem Aufenthaltsort liegen aktuell jedoch nicht vor