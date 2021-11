2282 – Unfall beim Einparken: Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs



Lechhausen –

Kleine Ursache - große Wirkung: Am gestrigen Montag (08.11.2021) kurz vor 17.30 Uhr wollte ein 52-jähriger Hyundai-Fahrer in der Schackstraße rückwärts am Fahrbahnrand einparken. Hierbei unterschätzte er offenbar den Abstand zu dem dahinterstehenden Fahrzeug und touchierte dieses mit seiner Anhängekupplung. Hierbei entstand Fremdschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten dann deutlichen Alkoholgeruch bei dem 52-Jährigen fest, ein Alkoholtest vor Ort ergab einen stattlichen Wert von rund 2,2 Promille. Eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol waren die Konsequenz.

2283 – Nach Unfallflucht: Zeugen gesucht



Lechhausen –

Im Zeitraum vom 06. – 08.11.2021 (Sa.-Mo.) wurde ein in der Stätzlinger Straße (Höhe Hausnummer 118) geparkter schwarzer Opel Astra am vorderen linken Kotflügel angefahren und eingedellt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.



Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.





Kriegshaber –

Gestern (08.11.2021) zwischen 07.45 und 16.35 Uhr, wurde ein in der Familie-Einstein-Straße (Höhe Hausnummer 28) abgestellter weißer Hyundai vermutlich beim Vorbeifahren gestreift. Hierbei zersplitterte das Außenspiegelglas samt Gehäuse. Der hinterlassene Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.