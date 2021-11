PP SCHWABEN SÜD/WEST. Egal ob der Besitz von Kinderpornografie oder die Verbreitung gewaltverherrlichender Inhalte, die Zahlen in diesem Bereich steigen rasant. Besonders im Fokus der Präventionsarbeit stehen Kinder und Jugendliche, die oft unreflektiert illegale Inhalte verbreiten.

Zu diesem Thema sprechen zu Ihnen Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner und Kriminalhauptkommissar Mark Schmid, Fachberater für Kriminalprävention. Sie werden Ihnen einen Überblick über die Problematik geben und Präventionsangebote der Polizei vorstellen, zudem haben Sie natürlich Gelegenheit für ergänzende Fragen und die Möglichkeit für O-Töne.

Der Termin findet statt am Freitag, den 12.11.2021 um 10:00 Uhr in den Räumlichkeiten der

Polizeiinspektion Memmingen

Am Schanzmeister 2

87700 Memmingen.

Falls Sie an dem Termin teilnehmen möchten, bitten wir um Ihre Rückmeldung per E-Mail an pp-sws.presse@polizei.bayern.de oder telefonisch an die unten aufgeführte Nummer.

(PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).